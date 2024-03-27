Школьница призывала новосибирцев к теракту в метро ради развлечения

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Сотрудники полиции в Новосибирске нашли девочку-подростка, которая рассылала жителям города сообщения с призывами устроить теракт в метро. Об этом сообщил новостной портал Новосибирска Astas.Info со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Новосибирской области.

«Установлена несовершеннолетняя жительница города Новосибирска, распространяющая через мессенджеры и социальные сети ложные сведения», — сообщили порталу в ведомстве.

Девочка отправляла призывы к нападению ради развлечения, уточнили в полиции. Во время профилактической беседы с полицейскими она извинилась за свое поведение и рассказала, что начала рассылку после чтения Telegram.

В подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта произошел теракт. В концертный зал ворвались вооруженные люди и начали стрельбу. Кроме того, они подожгли здание, в результате в «Крокус Сити Холле» обрушилась крыша. Жертвами нападения стали 139 человек, 360 пострадали.

26 марта ФСБ выпустило предупреждение о возросшем количестве звонков и сообщений россиянам с призывом к терактам на территории страны. Звонки поступали с подменных номеров с территории Украины, добавили в ФСБ. Новостной портал Новосибирска NGS.ru сообщил, что жители получили сообщения о возможном теракте, который произойдет в городе 6 апреля. Похожие сообщения поступили и студентам в Тюмени.