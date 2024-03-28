МЧС: девушка с собакой нелегально проникла на место поисков в «Крокусе»

Девушка с собакой нелегально проникла на место поисков в «Крокусе»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Девушка с собакой нелегально проникла на место поисково-спасательной операции в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Девушка предложили оперативному штабу свою помощь в поиске погибших. Ей отказали в допуске из-за отсутствия статуса спасателя и необходимой аттестации у собаки, заявили в ведомстве, комментируя сообщения об участии кинологов-любителей отряда «Мохнатые ангелы» в поисковых работах.

«Она обманным способом попала на место проведения работ, сделала несколько фото, <...> выдав себя за вожатого служебных собак группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска «Лидер», — говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, девушка использовала снимки вместе с официальным видео МЧС для сбора средств.

В ведомстве осудили ее поступок, отметив, что помощь волонтерских организаций в МЧС ценят и активно с ними сотрудничают.

Об участии кинолога отряда «Мохнатые ангелы» сообщили СМИ Новосибирска 25 марта. По данным портала NGS, волонтер-кинолог Олеся Храмойкина переехала из Новосибирска в Подмосковье полгода назад. Во время теракта в «Крокусе» девушка как руководительница отряда «Мохнатые ангелы» отправилась искать людей под завалами, сообщил портал.

РБК направил запрос в фонд «Мохнатые ангелы».





Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Жертвами нападения, по последним данным, стали 143 человека, концертный зал выгорел полностью в результата поджога террористами. Ответственность за атаку взяла на себя ячейка террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) «Вилаят Хорасан».

Аварийно-спасательные работы на месте сгоревшей площадки завершили 26 марта. На месте теракта продолжат работы «механизированным способом с применением инженерной техники».