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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В МВД опровергли сообщения о кинологах у «Крокуса» во время теракта

В МВД опровергли сообщения о нахождении кинологов у «Крокуса» во время теракта
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Информация о нахождении микроавтобуса с кинологами на парковке «Крокус Сити Холла» во время теракта не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Автомобиль, запечатленный на фото и видео, является машиной скорой медицинской помощи», — сообщила она в своем Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал фотографии и видео, на которых запечатлен большой фургон рядом с вышедшими из своего автомобиля вооруженными людьми. «Сразу несколько наших источников сообщили, что это фургон кинологической службы МВД, которая в этот день участвовала в мероприятиях по безопасности концерта «Пикника», — говорится в сообщении ВЧК-ОГПУ.

Также Telegram-канал Baza публиковал видеозапись, на которой мужчина с собакой, которого канал назвал охранником, уходит вместе с толпой сразу после начала стрельбы. По данным ВЧК-ОГПУ, этот человек якобы является сотрудником кинологической службы МВД. Ранее в ведомстве также отвергали его причастность к органам внутренних дел.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник», запланированного на 20:00 мск. Вооруженные люди вошли в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали 182. Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт. Задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных участников атаки. Последних суд отправил под арест до 22 мая.

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Теги
Россия Московская область МВД Ирина Волк теракт
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