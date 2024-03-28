В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: dnipropetrovskaODA / Telegram

Инфраструктурный объект поврежден в городе Никополь в Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак в телеграм-канале.

«Там повреждены коммунальное предприятие и инфраструктурный объект», — написал он.

В городе также повреждены три частных дома, разбиты две хозпостройки, отметил Лысак. Погибших и пострадавших нет, добавил глава администрации региона.

В Днепропетровской области продолжает действовать воздушная тревога, отметил Лысак.

Украинские власти 22 марта заявили о наиболее масштабных за последнее время атаках на инфраструктурные объекты в стране. В разных регионах страны сообщали о взрывах и повреждениях объектов энергоснабжения, гидросооружений.

В частности, 22 марта «Укргидроэнерго» сообщило о пожаре после попадания по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС. 24 марта после ночных ударов в Днепропетровской области фиксировали отключения электричества.

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.