В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Инфраструктурный объект поврежден в городе Никополь в Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак в телеграм-канале.
«Там повреждены коммунальное предприятие и инфраструктурный объект», — написал он.
В городе также повреждены три частных дома, разбиты две хозпостройки, отметил Лысак. Погибших и пострадавших нет, добавил глава администрации региона.
В Днепропетровской области продолжает действовать воздушная тревога, отметил Лысак.
Украинские власти 22 марта заявили о наиболее масштабных за последнее время атаках на инфраструктурные объекты в стране. В разных регионах страны сообщали о взрывах и повреждениях объектов энергоснабжения, гидросооружений.
В частности, 22 марта «Укргидроэнерго» сообщило о пожаре после попадания по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС. 24 марта после ночных ударов в Днепропетровской области фиксировали отключения электричества.
Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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