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Военная операция на Украине ,  
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В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dnipropetrovskaODA / Telegram
Фото: dnipropetrovskaODA / Telegram

Инфраструктурный объект поврежден в городе Никополь в Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак в телеграм-канале.

«Там повреждены коммунальное предприятие и инфраструктурный объект», — написал он.

В городе также повреждены три частных дома, разбиты две хозпостройки, отметил Лысак. Погибших и пострадавших нет, добавил глава администрации региона.

В Днепропетровской области продолжает действовать воздушная тревога, отметил Лысак.

Власти Украины заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Украинские власти 22 марта заявили о наиболее масштабных за последнее время атаках на инфраструктурные объекты в стране. В разных регионах страны сообщали о взрывах и повреждениях объектов энергоснабжения, гидросооружений.

В частности, 22 марта «Укргидроэнерго» сообщило о пожаре после попадания по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС. 24 марта после ночных ударов в Днепропетровской области фиксировали отключения электричества.

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Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Украина Военная операция на Украине Днепропетровская область
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