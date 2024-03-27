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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.

«Работают силы ПВО. Прошу быть бдительными и осторожными», — написал он в Telegram.

Позже Морозов сообщил об отбое атаки в Миллерово, Морозовске, Шахтах, а спустя 10 минут в Новошахтинске и Новочеркасске.

25 марта Минобороны сообщило о попытке ВСУ обстрелять Ростовскую область переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200. В военном ведомстве заявили, что две ракеты были сбиты.

Голубев сообщал, что цели были уничтожены между Батайском и Новочеркасском. По данным главы Новочеркасска Юрия Лысенко, обломки одной из ракет упали в поле.

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Теги
Ростовская область Василий Голубев ПВО
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