В Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотников
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.
«Работают силы ПВО. Прошу быть бдительными и осторожными», — написал он в Telegram.
Позже Морозов сообщил об отбое атаки в Миллерово, Морозовске, Шахтах, а спустя 10 минут в Новошахтинске и Новочеркасске.
25 марта Минобороны сообщило о попытке ВСУ обстрелять Ростовскую область переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200. В военном ведомстве заявили, что две ракеты были сбиты.
Голубев сообщал, что цели были уничтожены между Батайском и Новочеркасском. По данным главы Новочеркасска Юрия Лысенко, обломки одной из ракет упали в поле.
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