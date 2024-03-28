Власти объяснили лишение стипендии поблагодарившей террористов школьницы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Школьница из Нижнего Новгорода, поблагодарившая террористов за атаку на «Крокус Сити Холл», не получает стипендию от администрации города в данный момент. Об этом РБК сообщила пресс-служба администрации города.

«Нижегородка была представлена к именной стипендии одаренным детям по итогам прошлого, 2022–2023 учебного года. В настоящее время она закончила обучение в школе искусств и стипендию сейчас не получает», — говорится в сообщении.

Премию детям выплачивают за достижения в спорте, образовании, культуре, подчеркнули в пресс-службе. Стипендию со школьницы сняли до того, как в Сети появилось видео, на котором она благодарит террористов, добавили в администрации.

О вручении именных стипендий одаренным детям Нижнего Новгорода пресс-служба администрация города сообщала осенью 2023 года. Тогда премией наградили 70 девушек и юношей, ежемесячно они получали по 5 тыс. руб.

После теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта правоохранительные органы сообщали о гражданах, которые неоднозначно высказывались о произошедшем. В частности, в Новосибирске девочка-подросток ради развлечения рассылала в мессенджерах сообщение о возможном теракте в городе.

26 марта СМИ в Нижнем Новгороде написали о 15-летней девушке, которая в видеосообщении в Telegram поблагодарила террористов, напавших на посетителей «Крокуса». По ее словам, теракт стал для нее поводом «побухать» вместо поездки в Москву. Школьница была стипендиаткой мэра города за заслуги в области культуры.

В отношении родителей девушки составили протокол по ст. 5.35 КоАП России «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Школьница извинилась, с ней провели профилактическую беседу.