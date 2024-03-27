Родителей поблагодарившей террористов школьницы наказали по КоАП

Фото: Андрей Любимов / РБК

Родителей 15-летней школьницы из Нижнего Новгорода, которая записала видео с благодарностью в адрес напавших на «Крокус Сити Холл» террористов, наказали в административном порядке, сообщили РБК в региональном управлении МВД.

С самой школьницей провели профилактическую беседу. В публикации в социальных сетях девушка заявила, что благодаря террористам и нападению на «Крокус Сити Холл» 22 марта ей не пришлось ехать в Москву, а значит, ей «можно продолжать бухать». Через несколько дней после теракта девушка принесла свои извинения.

«Личность несовершеннолетней была установлена сотрудниками полиции 24 марта 2024 года. В отношении законного представителя подростка составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». С несовершеннолетней проведена профилактическая беседа», — рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области».

Журналисты новостной программы «Кстати», которая выходит на телеканале «Живем в Нижнем», узнали, что несколько месяцев назад девушка стала лауреатом именной стипендии администрации города. Школьницу наградили «за выдающиеся способности и высокие результаты в области культуры и искусства в 2023 году».

В администрации города «РИА Новости» сообщили, что раньше «девушка действительно училась в учреждении культуры и получила стипендию за результаты в обучении». Положенные ей деньги были выплачены до нападения на «Крокус Сити Холл», а в настоящее время она не числится ни в одном из учреждений дополнительного образования. Агентство отмечает, что по положению размер стипендии составляет 60 тыс. руб. в год, или 5 тыс. руб. в месяц.

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных людей устроила стрельбу перед концертом группы «Пикник». Террористы подожгли площадку, «Крокус» полностью выгорел. В результате теракта погибли 140 человек.