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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Турции заявили о причастности зарубежной разведки к теракту в «Крокусе»

Челик: без поддержки иностранной разведки теракт в «Крокусе» был бы невозможен
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Совершить атаку на «Крокус Сити Холл» без поддержки иностранной разведки невозможно, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на интервью политика турецкому телеканалу NTV.

«Такая профессиональная акции без поддержки разведки какого-либо государства невозможна. У подобных акций всегда есть спонсоры», — передает агентство слова Челика.

По словам представителя ПСР, «есть лобби, которые хотят продолжения войны». Челик вновь выразил соболезнования российскому народу в связи с терактом. В первый раз он осудил теракт 22 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. О стрельбе вооруженных людей первыми сообщили посетители концерта группы «Пикник». Нападавшие подожгли концертный зал, он выгорел полностью.

В результате теракта погибли 143 человека. Ответственность за атаку на себя взяла террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России).

26 марта глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что теракт в «Крокусе» готовили радикалы-исламисты. По его словам, нападению способствовали спецслужбы Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в Подмосковье совершен «руками радикальных исламистов», но атака была выгодна тем, кто «воюет с нами с 2014 года».

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт Турция Россия
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