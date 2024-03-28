Власти Венгрии преднамеренно заявили России, что переданные Будапешту в июне 2023 года военнопленные из Закарпатья являются этническими венграми, и сейчас требуют от последних не возвращаться на родину до окончания конфликта. Об этом пленные рассказали Deutsche Welle (DW, признан Минюстом иноагентом).

Двое мужчин, чьи имена редакция изменила, рассказали, что были мобилизованы весной 2022 года, вскоре после начала боевых действий на Украине. В июне того же года они попали в плен в Луганской народной республике (ЛНР). Оба мужчины родом из Закарпатской области Украины.

Со слов одного из них, в июне 2023 года его вместе с другими земляками вывезли из мест содержания в неизвестном направлении и передали венгерской стороне. Всего, по словам мужчин, Россия тогда передала Будапешту 11 выходцев из Закарпатья.

«Венгрия сказала России, что наши бабки могли быть венгерками, поэтому они забирают своих людей», — сказал один из них.

В то же время, по словам мужчин, из 11 переданных военнопленных только один имеет венгерское происхождение. Со слов одного из них, ему посоветовали говорить «как надо, что ты — венгр».

Закарпатье сейчас входит в состав Украины, однако до 1920 года регион был частью Венгрии. В Закарпатской области Украины до сих пор проживает венгерское национальное меньшинство. Согласно переписи населения 2001 года, в этом регионе проживало около 150 тыс. венгров. Так, в городе Берегово доля венгров в соответствии с переписью составляла более 48%, численностью они превосходили украинцев (38%).

Бывшие пленные рассказали, что их доставляли в Будапешт через Стамбул. В Венгрии их поселили в гостинице, мужчины подали заявления на получение статуса беженца. Впоследствии венгерские представители выдвинули условие: не возвращаться на Украину до завершения конфликта, сообщили они.

Русская православная церковь (РПЦ) в июне 2023 года подтвердила передачу Венгрии нескольких военнопленных из Закарпатья при своем содействии, не называя их числа. В МИД Украины после этого вызвали временного поверенного при венгерском посольстве. Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен назвал содействие РПЦ жестом доброй воли.