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МИД Украины вызвал поверенного Венгрии из-за передачи пленных Будапешту Политика, 17:30
Военная операция на Украине ,  
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МИД Украины вызвал поверенного Венгрии из-за передачи пленных Будапешту

МИД Украины вызвал поверенного Венгрии из-за передачи Москвой пленных солдат ВСУ Будапешту
Киев не был проинформирован о переговорах Москвы и Будапешта о передаче Венгрии пленных граждан Украины по линии Русской православной церкви и узнал об этом из СМИ. Помимо РПЦ, в передаче пленных участвовал Мальтийский орден
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве (Фото: РИА Новости)

Венгерского временного поверенного в Киеве вызвали в МИД Украины из-за того, что Русская православная церковь без согласования с Украиной передала Будапешту группу украинских военнопленных из Закарпатья. Об этом сообщает МИД Украины.

«Украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту одиннадцать украинцев венгерского происхождения», — говорится в сообщении.

Во время этой встречи Киев попросил Будапешт предоставить подробную информацию об украинских гражданах и «безотлагательно обеспечить для украинского консула доступ» к ним.

О том, что Венгрии при содействии РПЦ передали участвовавших в боевых действиях на Украине военнопленных закарпатского происхождения, накануне сообщила пресс-служба патриарха Кирилла. Их число церковь не раскрывала.

Передача военнопленных была организована «в рамках межцерковного сотрудничества» по просьбе венгерской стороны, сообщили в патриархии.Также в РПЦ отметили, что решение было обусловлено «побуждениями христианского человеколюбия».

Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. Однако в Закарпатской области Украины до сих пор проживает венгерское национальное меньшинство. Согласно переписи 2001 года, в этом регионе жили около 150 тыс. венгров. Так, в городе Берегово доля венгров в соответствии с переписью 2001 года составляет более 48%, притом что украинцев в городе 38%.

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Позднее факт передачи украинских военных венгерского происхождения Будапешту подтвердил вице-премьер страны Жольт Шемьен. Он называл это своим «человеческим и патриотическим долгом», а также «жестом РПЦ в сторону Венгрии».

По его словам, одним из посредников передачи военных выступает дипломатическая гуманитарная миссия Суверенного мальтийского ордена — рыцарского религиозного ордена Римско-католической церкви, существующего с 1048 года. Эта организация имеет статус самостоятельного субъекта международного права и в этом качестве поддерживает дипломатические отношения с более чем 100 странами мира. Орден имеет статус наблюдателя или делегата при многих международных организациях, в том числе при ООН, Совете Европы, ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО. Организация также выступает посредником в международных конфликтах и оказывает гуманитарную помощь.

Комментируя свою роль в передаче пленных украинцев Венгрии, представительство ордена в этой стране сообщило, что, «как и в последние тридцать лет, организация выполняла задачи, вытекающие из ее миссии», передает Index.hu. Сообщить какие-либо подробности об украинских гражданах в ордене отказались, сославшись на обязательство их защищать.

Венгрия призывала к мирным переговорам по Украине и выступала против «жесткой» мобилизации венгров, проживающих в Закарпатье, в ряды ВСУ — МИД страны выражал обеспокоенность тем, что украинцы венгерского происхождения также призываются в ВСУ и случаями, «как жестоко это иногда происходит».

Также Будапешт называл ключевым вопрос о положении венгерской диаспоры на Украине на пути одобрения интеграции страны в НАТО и Евросоюз. В частности, недовольство Венгрии вызывает языковая политика Киева, отменившего особый статус регионального языка для венгерского в Закарпатье.

Киев считает, что Будапешт использует конфликт России и Украины для того, чтобы продвигать свои интересы.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Венгрия Украина пленные ВСУ
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