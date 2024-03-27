 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Крыму опровергли сообщения о завернутых в долларовые купюры минах

В Крыму опровергли сообщения о завернутых в долларовые купюры минах
Сюжет
Военная операция на Украине
Виды Крыма
Виды Крыма (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Информация о минах «Лепесток», завернутых в долларовые купюры, которые якобы находят в Крыму, является фейком. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

«В чатах Керчи распространяется ложная, фейковая информация. Доверяйте только официальным источникам», — написал Крючков.

Мэр Белгорода назвал фейком сообщения о минировании города «Лепестками»
Политика
Белгород

Советская противопехотная фугасная мина «Лепесток» — это небольшое взрывное устройство массой 80 г. Мины изготовлены из полиэтилена, их разбрасывают на местности с помощью средств дистанционного минирования.

«Лепестки» периодически находят на территории Донецкой республики. В частности, летом 2022 года в Донецке сообщили об обстреле города с использованием таких мин со стороны Вооруженных сил Украины.

В январе 2024 года власти Белгорода опровергли информацию о минировании «Лепестками» улиц города. Сообщения о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступали, заявил мэр Валентин Демидов.

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Теги
Крым Военная операция на Украине противопехотная мина
Материалы по теме
Постпред Небензя показал в ООН используемые ВСУ мины «Лепесток»
Политика
СЦКК сообщил об обстреле Донецка минами «Лепесток»
Политика
Мэр Белгорода назвал фейком сообщения о минировании города «Лепестками»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
«Совкомфлот» продаст часть флота из-за санкций. Что будет с акциями Pro, 15:38
Одобрившая убийства в «Крокусе» женщина объяснила свои слова опьянением Политика, 15:36
Акционеры кипрской Headhunter одобрили «переезд» в Россию Инвестиции, 15:30
JP Morgan предсказал рост цены барреля Brent до $100 на сокращении добычи Инвестиции, 15:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:20
Что ждет e-commerce в 2024 году: пять отраслевых прогнозов РБК и Яндекс, 15:12
Bloomberg узнал «проблемную историю» разрушившего мост в Балтиморе судна Общество, 15:12
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
«ОСАГО для IT»: почему страхование киберрисков еще не стало обязательным Pro, 15:04
В России начали выпуск Citroen C5 Aircross в обход санкций Авто, 15:02
Поблагодарившая террористов школьница из Нижнего была стипендиаткой мэра Общество, 15:00
Лионель Месси рассказал, когда завершит карьеру Спорт, 14:56
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 14:55
Российские лучники отказались от участия в Олимпиаде без флага Спорт, 14:52
Какие сделки накануне банкротства вызовут подозрения у суда Pro, 14:49