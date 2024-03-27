В Крыму опровергли сообщения о завернутых в долларовые купюры минах

В Крыму опровергли сообщения о завернутых в долларовые купюры минах

Виды Крыма (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Информация о минах «Лепесток», завернутых в долларовые купюры, которые якобы находят в Крыму, является фейком. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

«В чатах Керчи распространяется ложная, фейковая информация. Доверяйте только официальным источникам», — написал Крючков.

Советская противопехотная фугасная мина «Лепесток» — это небольшое взрывное устройство массой 80 г. Мины изготовлены из полиэтилена, их разбрасывают на местности с помощью средств дистанционного минирования.

«Лепестки» периодически находят на территории Донецкой республики. В частности, летом 2022 года в Донецке сообщили об обстреле города с использованием таких мин со стороны Вооруженных сил Украины.

В январе 2024 года власти Белгорода опровергли информацию о минировании «Лепестками» улиц города. Сообщения о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступали, заявил мэр Валентин Демидов.