В Крыму опровергли сообщения о завернутых в долларовые купюры минах
Информация о минах «Лепесток», завернутых в долларовые купюры, которые якобы находят в Крыму, является фейком. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.
«В чатах Керчи распространяется ложная, фейковая информация. Доверяйте только официальным источникам», — написал Крючков.
Советская противопехотная фугасная мина «Лепесток» — это небольшое взрывное устройство массой 80 г. Мины изготовлены из полиэтилена, их разбрасывают на местности с помощью средств дистанционного минирования.
«Лепестки» периодически находят на территории Донецкой республики. В частности, летом 2022 года в Донецке сообщили об обстреле города с использованием таких мин со стороны Вооруженных сил Украины.
В январе 2024 года власти Белгорода опровергли информацию о минировании «Лепестками» улиц города. Сообщения о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступали, заявил мэр Валентин Демидов.
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