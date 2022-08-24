Постпред Небензя показал в ООН используемые ВСУ мины «Лепесток»

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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время неформального комментария для журналистов показал мины «Лепесток», которые используют украинские военные, запись пресс-подхода доступна на медиаресурсе ООН.

«Это мини-мина, Вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках, <...> далеко от тех мест, где идут боевые действия. Специфика этих мин в том, что <...> их очень тяжело обнаружить на местности», — сказал Небензя.

Он добавил, что иногда дети берут их, путая с игрушками, поскольку мина выглядит, как пластиковая, и в этот момент происходит детонация. «Это может серьезно повредить взрослому человеку и убить ребенка легко, к сожалению», — рассказал постпред.

Параллельно он показывал мину в руках, его помощник также демонстрировал их журналистам. Также им показали фотографии людей, которые пострадали в результате взрыва этих мин.

Небензя указал, что, по его данным, жертвами мин «Лепесток» стали 47 человек — они погибли или получили ранения. Постпред призвал осудить «киевский режим» за использование подобных снарядов.

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Мины «Лепесток» (ПФМ-1) — это противопехотные мины нажимного действия советского производства. Они могут распространяться кассетами, в которых находится по несколько десятков мин. Чаще всего пострадавшие получают ранения нижних конечностей, из-за того что наступают на датчик цели, в результате чего мина срабатывает.

Об появлении мин «Лепесток» неоднократно сообщали в Донбассе. Так, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин 24 августа опубликовал предупреждение, что в результате обстрела Петровского района города были разбросаны эти мины. Он также указал, что они могут находиться и в других районах города. Накануне, 23 августа, Кулемзин сообщал о ранении троих человек (девушки 1997 года рождения, мужчин 1989 и 1971 годов рождения) из-за «Лепестков». Их всех госпитализировали.