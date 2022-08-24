Постпред Небензя показал в ООН используемые ВСУ мины «Лепесток»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 59,51 (+0,18) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 60 (+0,1) Инвестиции, 16:03
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 22:18
На Ставрополье разбился вертолет Ми-2 Общество, 22:12
Импорт Британии из России за июнь снизился до исторического минимума Экономика, 22:08
Небензя заявил, что не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС Политика, 22:02
Захарова заявила о деградации отношений с Латвией из-за сноса памятника Политика, 21:53
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 21:48
Постпред Небензя показал в ООН используемые ВСУ мины «Лепесток» Политика, 21:43
УЕФА оштрафует ПСЖ, «Ювентус» и «Милан» минимум на €13 млн Спорт, 21:35
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Frank Media узнал, что экс-глава SberCIB может купить брокера у Da Vinci Финансы, 21:20
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 21:10
Ройзману изберут меру пресечения в Екатеринбурге Политика, 21:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:59
В Крыму до 8 сентября продлили желтый уровень террористической опасности Политика, 20:53
Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине путем переговоров Политика, 20:47
Военная операция на Украине ,  
0 

Постпред Небензя показал в ООН используемые ВСУ мины «Лепесток»

Video

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время неформального комментария для журналистов показал мины «Лепесток», которые используют украинские военные, запись пресс-подхода доступна на медиаресурсе ООН.

«Это мини-мина, Вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках, <...> далеко от тех мест, где идут боевые действия. Специфика этих мин в том, что <...> их очень тяжело обнаружить на местности», — сказал Небензя.

Он добавил, что иногда дети берут их, путая с игрушками, поскольку мина выглядит, как пластиковая, и в этот момент происходит детонация. «Это может серьезно повредить взрослому человеку и убить ребенка легко, к сожалению», — рассказал постпред.

Параллельно он показывал мину в руках, его помощник также демонстрировал их журналистам. Также им показали фотографии людей, которые пострадали в результате взрыва этих мин.

Небензя указал, что, по его данным, жертвами мин «Лепесток» стали 47 человек — они погибли или получили ранения. Постпред призвал осудить «киевский режим» за использование подобных снарядов.

Россия направила генсеку ООН данные о «Лепестках» в Донбассе
Политика
Дмитрий Полянский

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании
Статьи
Pro
Фото: Majid Saeedi / Getty Images Что для нефтяного рынка будет означать возможная сделка по Ирану
Статьи
Pro
Фото: J.D. Pooley / Getty Images Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса
Статьи
Pro
Фото: NBC Universal Television Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета
Статьи
Pro
Сила окружения: как лидеру расти вместе с командой
Лекция
Pro
В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам
Исследования
Pro
Какие материалы проверки и в каком объеме обязана предоставить налоговая
Инструкции
Pro
Фото: Andy Wong / AP Проверяют мусорки и зовут на совещания в 4 утра: каково работать в Apple
Статьи

Мины «Лепесток» (ПФМ-1) — это противопехотные мины нажимного действия советского производства. Они могут распространяться кассетами, в которых находится по несколько десятков мин. Чаще всего пострадавшие получают ранения нижних конечностей, из-за того что наступают на датчик цели, в результате чего мина срабатывает.

Об появлении мин «Лепесток» неоднократно сообщали в Донбассе. Так, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин 24 августа опубликовал предупреждение, что в результате обстрела Петровского района города были разбросаны эти мины. Он также указал, что они могут находиться и в других районах города. Накануне, 23 августа, Кулемзин сообщал о ранении троих человек (девушки 1997 года рождения, мужчин 1989 и 1971 годов рождения) из-за «Лепестков». Их всех госпитализировали.

Теги
ООН Василий Небензя мины Военная операция на Украине
Материалы по теме
СЦКК сообщил об обстреле Донецка минами «Лепесток»
Политика
Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине путем переговоров
Политика
Небензя опроверг заявления о том, что Россия хочет уничтожить Украину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter