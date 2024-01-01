Мэр Белгорода назвал фейком сообщения о минировании города «Лепестками»

Белгород (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

Данные о том, что на улицах Белгорода находятся противопехотные мины «Лепесток», не соответствуют действительности. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

«В соцсетях распространяется информация о минировании «Лепестками» улиц города Белгорода. Это фейк!» — написал Демидов.

Он подчеркнул, что в Белгороде усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях, сотрудники силовых ведомств дежурят круглосуточно. «Никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало», — добавил мэр.

Белгород 30 декабря подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. По данным Минобороны России, ВСУ использовали ракеты «Ольха» с кассетными боеприпасами и реактивные снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства.

В результате атаки погибли 24 человека, в том числе четыре ребенка, пострадали 107 человек, среди них 14 детей. Часть раненых — 25 человек в тяжелом состоянии, в том числе шесть детей, — доставили спецбортом МЧС в Москву.

В Белгороде в связи с гибелью и ранением местных жителей отменили новогодние мероприятия. Власти ряда российских городов, в том числе Владивостока, Магадана и Ижевска, решили отказаться от праздничных мероприятий в знак солидарности с белгородцами.