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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Собянин заявил, что все тяжело пострадавшие в теракте в «Крокусе» выжили

Собянин: все тяжело пострадавшие в теракте в «Крокус Сити Холле» выжили
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Все поступившие в московские больницы после теракта в «Крокусе» пострадавшие в тяжелом состоянии выжили. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян», — написал мэр.

В больницах остаются 60 человек, 34 пациента уже выписали.

Помощь раненым оказывают более 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф и свыше 700 врачей и медсестер, добавил Собянин. Семьи погибших и пострадавших консультируют более 250 cоциальных работников и психологов.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал во время концерта группы «Пикник» и начали стрельбу. Площадку подожгли, здание «Крокуса» выгорело полностью.

В результате нападения погибли 139 человек, пострадали 182.

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что атаку осуществили радикальные исламисты, но к ней причастны и украинские спецслужбы. Ответственность за теракт на себя взяло «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация). Украинские власти заявили о непричастности к нападению.

Теги
Сергей Собянин Москва Крокус Сити Холл теракт
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