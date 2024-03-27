Всемирный банк одобрил финансовую помощь Украине в размере $1,5 млрд

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⁠Совет директоров Всемирного банка одобрил решение выделить Украине $1,5 млрд на меры по политическому развитию. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Операция призвана поддержать реформы правительства Украины, необходимые для укрепления основ экономической политики страны и повышения ее макрофинансовой стабильности», — говорится в сообщении.

План Всемирного банка для Украины состоит из двух пунктов. Первый — это поддержка экономики в виде приведения таможенных правил страны в соответствие с требованиями Евросоюза, обеспечения эффективного перехода к зеленой энергетике и содействия предоставления кредитов частному бизнесу.

Вторая часть направлена на повышение макрофинансовой стабильности Украины и защиту экономики от коррупционных рисков в сфере государственных закупок.

Всемирный банк оказывает активную поддержку Украине после начала военной операции в виде кредитов и финансовой помощи. Весной 2022 года организация решила предоставить Киеву кредит почти на $700 млн на восстановление страны из-за чрезвычайной экономической ситуации.

В декабре 2022-го Всемирный банк одобрил выдачу $610 млн Украине «на удовлетворение неотложных потребностей». Летом 2023 года организация предоставила Киеву финансовую помощь в размере $1,75 млрд. Деньги пойдут на поддержку здравоохранения, образования, выплату пенсий.

Власти России критикуют Запад за помощь Киеву.