 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Всемирный банк одобрил финансовую помощь Украине в размере $1,5 млрд

Всемирный банк одобрил финансовую помощь Украине в размере $1,5 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

⁠Совет директоров Всемирного банка одобрил решение выделить Украине $1,5 млрд на меры по политическому развитию. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Операция призвана поддержать реформы правительства Украины, необходимые для укрепления основ экономической политики страны и повышения ее макрофинансовой стабильности», — говорится в сообщении.

План Всемирного банка для Украины состоит из двух пунктов. Первый — это поддержка экономики в виде приведения таможенных правил страны в соответствие с требованиями Евросоюза, обеспечения эффективного перехода к зеленой энергетике и содействия предоставления кредитов частному бизнесу.

Вторая часть направлена на повышение макрофинансовой стабильности Украины и защиту экономики от коррупционных рисков в сфере государственных закупок.

Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Украине на $1,75 млрд
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Всемирный банк оказывает активную поддержку Украине после начала военной операции в виде кредитов и финансовой помощи. Весной 2022 года организация решила предоставить Киеву кредит почти на $700 млн на восстановление страны из-за чрезвычайной экономической ситуации.

В декабре 2022-го Всемирный банк одобрил выдачу $610 млн Украине «на удовлетворение неотложных потребностей». Летом 2023 года организация предоставила Киеву финансовую помощь в размере $1,75 млрд. Деньги пойдут на поддержку здравоохранения, образования, выплату пенсий.

Читайте на РБК Pro
Зачем в Малайзии хотят выращивать «единорогов»
Токсичный руководитель: что должно насторожить уже на собеседовании
Как изымают активы уехавших российских бизнесменов
Как получить доходность 13%, инвестируя в коммерческую недвижимость ОАЭ

Власти России критикуют Запад за помощь Киеву.

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Теги
Всемирный банк Украина займы
Материалы по теме
Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Украине на $1,75 млрд
Политика
Всемирный банк пообещал выделить Украине кредит на $700 млн
Экономика
Всемирный банк согласился выделить $610 млн на помощь Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
Овечкин прервал пятиматчевую голевую серию в НХЛ Спорт, 09:28
В Сербии оценили ущерб от бомбардировок НАТО в €500 млрд Политика, 09:23
Всемирный банк одобрил финансовую помощь Украине в размере $1,5 млрд Экономика, 09:19
Росреестр отметил сокращение числа сделок с эскроу в Москве в феврале Недвижимость, 09:17
Собянин назвал число остающихся в больницах после атаки на «Крокус» Общество, 09:10
Зачем в Малайзии хотят выращивать «единорогов» Pro, 09:02
Антикризис и стратегия: как сегодня балансируется бюджет России Дискуссионный клуб, 09:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
МТС-банк оценил размер будущего free-float при выходе на биржу Финансы, 09:00
Клишас объяснил невозможность приговорить террористов к смертной казни Политика, 08:55
Несколько рейсов задержали в аэропорту Сочи Общество, 08:48
Хачанов проиграл Звереву и не вышел в четвертьфинал турнира в Майами Спорт, 08:43
Структура «Ростелекома» заинтересовалась производством ноутбуков Технологии и медиа, 08:30
МИД посоветовал россиянам взвешивать риски перед поездкой за границу Политика, 08:29
Токсичный руководитель: что должно насторожить уже на собеседовании Pro, 08:28