Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
Российские средства ПВО сбили еще два беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Дроны перехватили около 19:00 мск, уточнили в ведомстве.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции на Украине. В них действуют высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.
Вечером того же дня Минобороны отчиталось об уничтожении еще двух беспилотников над территорией региона. Дроны сбили около 18:30 мск.
Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»
В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»
Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное
Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео
Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте
Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте
Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео
Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ