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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Минобороны: ПВО сбила еще два беспилотника над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО сбили еще два беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дроны перехватили около 19:00 мск, уточнили в ведомстве.

Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции на Украине. В них действуют высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Вечером того же дня Минобороны отчиталось об уничтожении еще двух беспилотников над территорией региона. Дроны сбили около 18:30 мск.

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

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Теги
Минобороны беспилотники Белгородская область
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