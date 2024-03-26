Минобороны: ПВО сбила еще два беспилотника над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО сбили еще два беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дроны перехватили около 19:00 мск, уточнили в ведомстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции на Украине. В них действуют высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Вечером того же дня Минобороны отчиталось об уничтожении еще двух беспилотников над территорией региона. Дроны сбили около 18:30 мск.