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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в «Крокусе»

Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Обновленный список пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» опубликован на сайте минздрава Подмосковья: в перечне 121 фамилия, при этом 30 человек указаны как выписанные из больницы.

Данные опубликовали в 10:00 26 марта.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что девять пациентов, в том числе один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии.

«Состояние 22 пациентов, в числе которых два ребенка, врачи оценивают как тяжелое. 34 пострадавших — в состоянии средней степени тяжести. Состояние здоровья еще 27 пострадавших улучшилось, в ближайшие дни они планируются к выписке», — уточнил Мурашко.

В федеральных медицинских центрах, больницах Москвы и Московской области остается 91 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вооруженные люди устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» 22 марта. О нападении первыми сообщили посетители концерта группы «Пикник». В концертном зале слышали взрывы, в здании начался пожар, «Крокус» почти полностью выгорел.

В результате теракта, по последним данным, погибли 139 человек. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что по делу задержали 11 человек.

Теги
теракт Минздрав Крокус Сити Холл
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