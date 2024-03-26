Посол России объявил о скорых контактах с администрацией США

Представители США и других стран НАТО пришли в посольство почтить память жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Антонов сообщил, что договорился обсудить с американской администрацией двусторонние отношения

Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российское посольство в США договорилось о двусторонних контактах с американской администрацией на следующей неделе, сообщил журналистам глава дипмиссии Анатолий Антонов.

Стороны обсудят двусторонние отношения, в частности, «есть ли вообще какие-то шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными», сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Такой договоренности достигли, когда представители Белого дома и Госдепартамента США, а также других стран НАТО, пришли в посольство почтить память жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, в котором, по последним данным, погибли 139 человек. После Антонов отметил, что на этой встрече «контакты были мимолетные», никаких существенных вопросов не обсуждалось.

В Кремле накануне заявили, что Россия не контактирует с западными странами в области борьбы с терроризмом. Антонов подтвердил, что такого взаимодействия с США сейчас нет. «Мы не бегаем и не собираемся бегать за ними, мы будем работать сами», — добавил он.

Отношения Москвы и Вашингтона деградировали последние десять лет, но после начала военных действий на Украине произошло резкое ухудшение. Российские дипломаты отмечали, что отношения находятся на грани разрыва. Тем не менее, заявляли в Кремле, Россия и США будут поддерживать контакты «при необходимости».

Как рассказывал замглавы МИДа Сергей Рябков в ноябре, стороны общаются через посольства, иногда проводятся очные встречи в третьих странах. Министр Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что двусторонние отношения «истончились до предела», и возложил ответственность за это на США, но отметил, что Вашингтон не хочет рушить их до основания.