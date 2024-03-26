В Москве эвакуировали Финансовый университет из-за неизвестного предмета
Здание Финансового университета в Москве эвакуировано из-за обнаружения неопознанного объекта вблизи корпуса, об этом сообщили РБК в пресс-службе вуза.
«Периметр был оцеплен силами Росгвардии. В настоящее время главный вход по Ленинградскому проспекту, дом 49/2 закрыт», — сообщили РБК в университете. «Неопознанный объект» находится за пределами территории финансового университета, но в непосредственной близости от здания вуза, уточнили там.
25 марта из Центра им. Пирогова из-за сообщения о минировании эвакуировали 900 человек. Тревога оказалась ложной. В Санкт-Петербурге из торгового дома «Пассаж» вчера эвакуировали посетителей после звонка о минировании. В пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу позднее уточнили РБК, что сообщение об опасности оказалось ложным.
Накануне, 24 марта, в Невском районе Санкт-Петербурга эвакуация прошла в торгово-развлекательном центре «Лондон Молл». Причиной также стал звонок о минировании.
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