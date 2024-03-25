Из центра им. Пирогова из‑за сообщения о бомбе эвакуировали 900 человек
В центре им. Пирогова в Москве прошла эвакуация, передает корреспондент РБК. Людей просили выходить без верхней одежды, не объяснив причину.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе учреждения, из консультативно-диагностического центра «Измайловский» Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова вывели 900 человек из-за информации о минировании. «Пострадавших нет. Проводятся следственные действия», — сказали там.
В СК России по Москве сообщили РБК, что это ложная тревога.
По данным телеграм-канала Mash, на почту центра пришло письмо о том, что на нескольких этажах в рюкзаках спрятаны самодельные взрывные устройства с таймером.
Согласно списку минздрава Подмосковья, в хирургическом центре лежат трое пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». В Москве, области и других регионах после нападения усилили меры безопасности.
Утром 25 марта сообщения о минировании поступили в несколько больниц и аптек, а также в ТЦ в Ижевске. В правительстве Удмуртии заявили, что ни одно из них не подтвердилось, а подобные звонки совершают преимущественно из-за границы с целью посеять панику. Аналогичное сообщение получила одна из школ в Искитиме в Новосибирской области.
Накануне, 24 марта, сообщение о бомбе поступило в торгово-развлекательный центр «Лондон Молл» в Санкт-Петербурге. Посетителей эвакуировали, здание осмотрели взрывотехники, информация оказалась ложной.
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