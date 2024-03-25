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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Из центра им. Пирогова из‑за сообщения о бомбе эвакуировали 900 человек

В Москве из‑за сообщения о бомбе эвакуировали 900 человек из центра им. Пирогова
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В центр поступило сообщение о минировании, пациентов и персонал эвакуировали. Информация о бомбе не подтвердилась
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В центре им. Пирогова в Москве прошла эвакуация, передает корреспондент РБК. Людей просили выходить без верхней одежды, не объяснив причину.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе учреждения, из консультативно-диагностического центра «Измайловский» Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова вывели 900 человек из-за информации о минировании. «Пострадавших нет. Проводятся следственные действия», — сказали там.

В СК России по Москве сообщили РБК, что это ложная тревога.

В Петербурге эвакуировали «Лондон Молл» после звонка о бомбе
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Фото:trk-londonmall.ru

По данным телеграм-канала Mash, на почту центра пришло письмо о том, что на нескольких этажах в рюкзаках спрятаны самодельные взрывные устройства с таймером.

Согласно списку минздрава Подмосковья, в хирургическом центре лежат трое пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». В Москве, области и других регионах после нападения усилили меры безопасности.

Утром 25 марта сообщения о минировании поступили в несколько больниц и аптек, а также в ТЦ в Ижевске. В правительстве Удмуртии заявили, что ни одно из них не подтвердилось, а подобные звонки совершают преимущественно из-за границы с целью посеять панику. Аналогичное сообщение получила одна из школ в Искитиме в Новосибирской области.

Накануне, 24 марта, сообщение о бомбе поступило в торгово-развлекательный центр «Лондон Молл» в Санкт-Петербурге. Посетителей эвакуировали, здание осмотрели взрывотехники, информация оказалась ложной.

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