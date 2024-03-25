В Петербурге эвакуировали торговый центр из-за звонка о минировании
В Санкт-Петербурге из торгового дома «Пассаж» эвакуировали посетителей после звонка о минировании, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на директора ТД Дмитрия Абрамова.
«Пассаж» располагается по адресу: Невский пр-т, 48. Корреспондент «Фонтанки» передает, что на место происшествия прибыли две машины скорой помощи, а также сотрудники полиции и МЧС. В здании сработала пожарная сигнализация, сообщает издание со ссылкой на очевидцев.
В пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу позднее уточнили РБК, что сообщение об опасности оказалось ложным. «Проверили — не подтвердилось», — рассказали в ведомстве.
Торговый дом возобновил работу, сообщил РБК Абрамов. Он отметил, что «все службы отработали по регламенту», в том числе персонал «Пассажа», арендаторы и сотрудники ведомств.
Накануне, 24 марта, в Невском районе Санкт-Петербурга эвакуация прошла в торгово-развлекательном центре «Лондон Молл». По данным «Фонтанки», причиной также стал звонок о минировании.
Полиция задержала 19-летнего молодого человека, который заявил, что заложил взрывчатку в здании. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти), уточнило издание.
25 марта всех эвакуировали из Центра им. Пирогова в Москве. По данным ТАСС, из здания вывели 900 человек из-за информации о минировании.
В тот же день эвакуация прошла в московском торгово-развлекательном центре «Мозаика» на Кожуховской улице. MSK1.ru со ссылкой на очевидцев пишет, что на место прибыли кинологи с собаками.
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