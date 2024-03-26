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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Град»

Минобороны: над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Град»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Силы ПВО около 7:00 мск перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Град» над Белгородской областью, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе два реактивных снаряда» — говорится в сообщении.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Белгород и область регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны вооруженных сил Украины. В частности, в ночь на 26 марта МЧС предупредило о ракетной опасности в городе и районе. Сирену в Белгороде на это время не включали. Как заявил губернатор области Вячеслав Гладков, это решение приняли, чтобы жители в состоянии паники не покидали домов.

Ночью на подлете к Белгороду силы ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО RM-70 Vampire. В результате атаки пострадали двое. Повреждения получили 20 частных домов.

Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Град»
Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Град»

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Теги
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