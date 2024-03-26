Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Град»

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Силы ПВО около 7:00 мск перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Град» над Белгородской областью, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе два реактивных снаряда» — говорится в сообщении.

Белгород и область регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны вооруженных сил Украины. В частности, в ночь на 26 марта МЧС предупредило о ракетной опасности в городе и районе. Сирену в Белгороде на это время не включали. Как заявил губернатор области Вячеслав Гладков, это решение приняли, чтобы жители в состоянии паники не покидали домов.

Ночью на подлете к Белгороду силы ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО RM-70 Vampire. В результате атаки пострадали двое. Повреждения получили 20 частных домов.