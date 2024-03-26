В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщает региональный МЧС.

Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

В регионе неоднократно объявляли ракетную опасность, в предыдущий раз — 24 марта, сигнал действовал один час. Тогда подлете к городу сбили 22 снаряда системы залпового огня RM-70 Vampire.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о четырех пострадавших при обстреле Белгорода. Корреспондент РБК передавал, что один из снарядов попал в жилой дом.

Белгородская область с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В частности, за сутки, с 7:00 23 марта до 7:00 24 марта (совпадает с мск), в общей сложности были повреждены более 200 квартир, свыше 70 частных домовладений и более 50 автомобилей.