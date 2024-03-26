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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил, что Россия должна нивелировать военный потенциал Украины

Песков: Москва должна снизить военный потенциал Киева для защиты новых регионов
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия должна действовать так, чтобы военный потенциал Украины не угрожал безопасности жителей новых регионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

По его словам, в ходе военной операции нужно исходить от того, что у России появились новые субъекты, и «нивелировать военный потенциал Украины», чтобы он «не мог угрожать безопасности наших людей, наших регионов».

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Киев назвал присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета.

Путин заявил, что цели спецоперации меняются в соответствии с ситуацией
Политика
Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале военной операции, назвал ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

Позднее среди целей обозначались ликвидация антироссийского анклава, который создается на Украине. В июле 2023 года Путин отметил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации.

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Теги
Дмитрий Песков Военная операция на Украине ДНР ЛНР Херсонская область Луганская область
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