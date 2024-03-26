Песков заявил, что Россия должна нивелировать военный потенциал Украины
Россия должна действовать так, чтобы военный потенциал Украины не угрожал безопасности жителей новых регионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью aif.ru.
По его словам, в ходе военной операции нужно исходить от того, что у России появились новые субъекты, и «нивелировать военный потенциал Украины», чтобы он «не мог угрожать безопасности наших людей, наших регионов».
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Киев назвал присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета.
Президент России Владимир Путин, объявляя о начале военной операции, назвал ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».
Позднее среди целей обозначались ликвидация антироссийского анклава, который создается на Украине. В июле 2023 года Путин отметил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации.
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