Песков заявил, что Россия должна нивелировать военный потенциал Украины

Россия должна действовать так, чтобы военный потенциал Украины не угрожал безопасности жителей новых регионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

По его словам, в ходе военной операции нужно исходить от того, что у России появились новые субъекты, и «нивелировать военный потенциал Украины», чтобы он «не мог угрожать безопасности наших людей, наших регионов».

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Киев назвал присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета.

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале военной операции, назвал ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

Позднее среди целей обозначались ликвидация антироссийского анклава, который создается на Украине. В июле 2023 года Путин отметил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации.