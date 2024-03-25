В Ярославской области решили вооружить охрану на массовых мероприятиях

Ярославль (Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС)

На всех массовых мероприятиях в Ярославской области будет присутствовать вооруженная охрана, сообщил глава региона Михаил Евраев в телеграм-канале.

«Приняли решение, что теперь на всех массовых мероприятиях будем выставлять посты вооруженной охраны. Жизни людей — главная ценность. Полумер тут быть не должно», — написал губернатор. Евраев отметил, что «событийный календарь» в регионе очень насыщенный.

В регионе усилили меры безопасности на фоне теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел перед концертом группы «Пикник». Вечером 22 марта туда ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, более 180 пострадали.

Генеральная прокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла» — в вооруженной охране мероприятия не было необходимости. После этого московским торговым центрам предложили выставлять вооруженную охрану.