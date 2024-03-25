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Минобрнауки назвало дату старта приемной кампании в вузах

Минобрнауки: приемная кампания в вузах начнется 20 июня
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Приемная кампания в высших учебных заведениях России стартует 20 июня, сообщили журналистам в пресс-службе Минобрнауки.

«В этом году общее количество абитуриентов вузов может превысить 1 млн человек. <...> Количество бюджетных мест в этом году превышает 620,5 тыс., важно реализовать удобную и прозрачную систему конкурса абитуриентов», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Приемная кампания будет проходить с использованием сервиса для подачи документов «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Кроме того, до 1 мая Роструд должен доработать Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», которую будут использовать для приема на целевое обучение.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в этом году абитуриенты смогут заключить с работодателем договор целевого обучения через «Госуслуги». «По такому договору студент может на протяжении всего обучения получать поддержку от работодателя, а затем гарантированно к нему трудоустроиться», — отметил министр.

По данным Минобрнауки, на предстоящий учебный год вузам установлено более 621 тыс. бюджетных мест, из них более 29 тыс. распределено университетам новых регионов.

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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году пройдет с 23 мая по 18 июня. Подача документов завершается примерно через месяц, однако вузы, которые проводят собственные вступительные экзамены дополнительно (например, творческой направленности), могут завершить прием документов раньше. 27 июля должны быть опубликованы конкурсные списки поступающих.

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в начале марта сообщил, что уже в текущем году выпускники смогут пересдать ЕГЭ до окончания приемной кампании. Президент Владимир Путин выступил с предложением предоставить абитуриентам такую возможность в ходе послания Федеральному собранию в конце февраля.

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