В Минобрнауки рассказали, как изменятся цены на обучение в вузах

Государственные вузы повышать цены централизованно не будут, но скорректировать стоимость обучения в пределах инфляции могут, говорят в Минобрнауки. О возможном росте цен предупреждали в Ассоциации негосударственных вузов

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Отдельные российские вузы могут скорректировать цены на обучение в пределах инфляции, сообщили в пресс-службе Минобрнауки, передает «РИА Новости». В государственных вузах централизованного подъема цен не будет.

«В отношении студентов вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет. Допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции», — сообщили в ведомстве.

В Минобрнауки сочли, что дискуссия по поводу повышения цен на высшее образование «связана с заявлениями руководителей отдельных частных вузов, бизнес-модель которых, как они, видимо, посчитали, не очень хорошо работает».

«Большинство студентов в России обучаются в государственных вузах на бюджетной основе, то есть бесплатно. Если говорить о приоритетных для страны специальностях, в частности, инженерно-технических, то это подавляющее большинство», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

О том, что российские вузы готовятся к повышению цен на обучение в новом году, ранее писали «Известия» со ссылкой на Ассоциацию негосударственных вузов и руководство некоторых образовательных учреждений. Президент Ассоциации негосударственных вузов, ректор Российского нового университета Владимир Зернов утверждал, что речь идет о повышении расценок на 10–12%