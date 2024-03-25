Церемонию вручения «Золотой маски» перенесли из-за теракта в «Крокусе»
Вручение специальной премии «Золотая маска» «За вклад в развитие театрального искусства» перенесли после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей (СТД) России.
«Дата проведения будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении.
Церемония награждения должна была пройти 27 марта в Большом театре.
Театральная премия «Золотая маска» была учреждена Союзом театральных деятелей в 1993 году. «За вклад в развитие театрального искусства» — одна из специальных премий, помимо нее существуют такие неконкурсные номинации, как «За поддержку театрального искусства России», «Лучший зарубежный спектакль, показанный в России», «Премия жюри» и «Премия театральных журналистов и критиков».
Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта, в концертном зале должна была выступать музыкальная группа «Пикник». Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последней информации, погибли 137 человек, пострадали 182.
После этого власти ряда регионов сообщили, что все праздники, концерты и соревнования, запланированные на ближайшие дни, не состоятся. Об отмене массовых мероприятий также объявило Минкультуры.
Четверых непосредственных участников теракта задержали в Брянской области, суд арестовал их. Всего ФСБ сообщила о задержании 11 причастных к теракту.