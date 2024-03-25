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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Церемонию вручения «Золотой маски» перенесли из-за теракта в «Крокусе»

Вручение спецпремии «Золотой маски» перенесли из-за теракта в «Крокус Сити»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вручение специальной премии «Золотая маска» «За вклад в развитие театрального искусства» перенесли после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей (СТД) России.

«Дата проведения будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении.

Церемония награждения должна была пройти 27 марта в Большом театре.

Театральная премия «Золотая маска» была учреждена Союзом театральных деятелей в 1993 году. «За вклад в развитие театрального искусства» — одна из специальных премий, помимо нее существуют такие неконкурсные номинации, как «За поддержку театрального искусства России», «Лучший зарубежный спектакль, показанный в России», «Премия жюри» и «Премия театральных журналистов и критиков».

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Спорт
Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта, в концертном зале должна была выступать музыкальная группа «Пикник». Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последней информации, погибли 137 человек, пострадали 182.

После этого власти ряда регионов сообщили, что все праздники, концерты и соревнования, запланированные на ближайшие дни, не состоятся. Об отмене массовых мероприятий также объявило Минкультуры.

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Четверых непосредственных участников теракта задержали в Брянской области, суд арестовал их. Всего ФСБ сообщила о задержании 11 причастных к теракту.

Теги
Крокус Сити Холл теракт «Золотая маска» мероприятия
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