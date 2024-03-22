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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В регионах начали отменять мероприятия после теракта в «Крокусе»

Власти ряда регионов отменили культурные мероприятия из-за теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В нескольких российских регионах на два дня отменили праздники, концерты и соревнования из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Спортивные и культурные мероприятия в выходные дни отменили в Липецке, сообщила мэр города Евгения Уваркина в телеграм-канале.

«Приняли решение отменить в эти выходные в Липецке все спортивные и культурные массовые мероприятия», — написала она.

Развлекательные мероприятия отменили до особого распоряжения в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Похожие меры ввели в Курской области. Как объявил губернатор региона Роман Старовойт, в предстоящие выходные в области отменят все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.

Глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях назвал произошедшее в «Крокус Сити Холле» «чудовищным терактом». Развлекательные мероприятия в регионе отменены на два дня.

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Концерты и соревнования отменили во Владикавказе, объявил глава города Вячеслав Мильдзихов. Такое же решение приняли власти Тульской области, сообщил местный новостной портал MySlo.Ru.

СК назвал терактом стрельбу и взрывы в «Крокус Сити Холле»
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам источника РБК в правоохранительных органах, туда ворвались как минимум три человека в камуфляже и открыли огонь из автоматов.

ФСБ заявила о погибших и раненых во время стрельбы и пожара в «Крокус Сити Холле». Следственный комитет России назвал произошедшее терактом.

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Теги
теракт Липецк Москва Тула Владикавказ Крым
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