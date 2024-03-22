В регионах начали отменять мероприятия после теракта в «Крокусе»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В нескольких российских регионах на два дня отменили праздники, концерты и соревнования из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Спортивные и культурные мероприятия в выходные дни отменили в Липецке, сообщила мэр города Евгения Уваркина в телеграм-канале.

«Приняли решение отменить в эти выходные в Липецке все спортивные и культурные массовые мероприятия», — написала она.

Развлекательные мероприятия отменили до особого распоряжения в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

Похожие меры ввели в Курской области. Как объявил губернатор региона Роман Старовойт, в предстоящие выходные в области отменят все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.

Глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях назвал произошедшее в «Крокус Сити Холле» «чудовищным терактом». Развлекательные мероприятия в регионе отменены на два дня.

Концерты и соревнования отменили во Владикавказе, объявил глава города Вячеслав Мильдзихов. Такое же решение приняли власти Тульской области, сообщил местный новостной портал MySlo.Ru.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам источника РБК в правоохранительных органах, туда ворвались как минимум три человека в камуфляже и открыли огонь из автоматов.

ФСБ заявила о погибших и раненых во время стрельбы и пожара в «Крокус Сити Холле». Следственный комитет России назвал произошедшее терактом.