Все футбольные матчи 24-го тура Первой лиги перенесли из-за теракта
Все матчи 24-го тура Первой лиги (второй по силе дивизион в чемпионате России по футболу) перенесены из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в телеграм-канале Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Игры должны были пройти 23 и 24 марта. Новые даты тура будут объявлены позднее.
«Вся Футбольная национальная лига, а также все футболисты, тренеры и сотрудники клубов ФНЛ выражают свои соболезнования и поддержку родным и близким пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении.
В 24-м туре Первой лиги запланированы матчи: «Торпедо» (Москва) — «Кубань», «Ленинградец» — «Арсенал» (Тула), КАМАЗ — «Енисей», «Тюмень» — «СКА-Хабаровск», «Сокол» — «Черноморец», «Волгарь» — «Нефтехимик», «Алания» — «Родина», «Шинник» — «Акрон», «Динамо» (Махачкала) — «Химки».
В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, погибли 115 человек, более 120 пострадали.
Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Опубликован список погибших в теракте
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Следователи обнаружили оружие и боеприпасы на месте трагедии
МЧС опубликовало фото и видео с разбором завалов в «Крокусе»