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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Все футбольные матчи 24-го тура Первой лиги перенесли из-за теракта

Все футбольные матчи 24-го тура Первой лиги перенесли из-за теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Игры тура должны были пройти 23 и 23 марта в восьми городах России. Новые даты будут объявлены позднее
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Все матчи 24-го тура Первой лиги (второй по силе дивизион в чемпионате России по футболу) перенесены из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в телеграм-канале Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игры должны были пройти 23 и 24 марта. Новые даты тура будут объявлены позднее.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

«Вся Футбольная национальная лига, а также все футболисты, тренеры и сотрудники клубов ФНЛ выражают свои соболезнования и поддержку родным и близким пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении.

В 24-м туре Первой лиги запланированы матчи: «Торпедо» (Москва) — «Кубань», «Ленинградец» — «Арсенал» (Тула), КАМАЗ — «Енисей», «Тюмень» — «СКА-Хабаровск», «Сокол» — «Черноморец», «Волгарь» — «Нефтехимик», «Алания» — «Родина», «Шинник» — «Акрон», «Динамо» (Махачкала) — «Химки».

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, погибли 115 человек, более 120 пострадали.

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