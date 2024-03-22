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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Минкультуры сообщило об отмене массовых мероприятий в ближайшие дни

Минкультуры сообщило об отмене массовых мероприятий из-за теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры в ближайшие дни отменены из-за теракта в «Крокус Сити Холле», сообщило ведомство
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минкультуры объявило об отмене массовых мероприятий в ближайшие дни из-за теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Ужасная, непостижимая трагедия в «Крокус Сити Холле». Родным и близким погибших — соболезнования. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — также заявили  в пресс-службе ведомства.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Ранее после отмены всех спортивных, культурных и массовых мероприятий мэром Сергеем Собяниным столичные театры и музеи начали сообщать об отмене спектаклей закрытии 23 и 24 марта. В частности, в выходные не будут работать Третьяковская галерея, Пушкинский и Исторический музеи, а также театр Вахтангова, театр Наций, «Современник», театр на Таганке, МХТ им. А. П. Чехова.

Вооруженное нападение произошло на «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек и более сотни были ранены. СК возбудил дело о теракте.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл». Фото с места событий
Фотогалерея 
По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в концертный зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. В здании начался пожар, произошло обрушение кровли.

СОБР начал штурм. На месте теракта ищут преступников, продолжается эвакуация людей, сообщили в Росгвардии.

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Елена Чернышова
Минкультуры Крокус Сити Холл теракт
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