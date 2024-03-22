Минкультуры сообщило об отмене массовых мероприятий в ближайшие дни
Минкультуры объявило об отмене массовых мероприятий в ближайшие дни из-за теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
«Ужасная, непостижимая трагедия в «Крокус Сити Холле». Родным и близким погибших — соболезнования. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — также заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее после отмены всех спортивных, культурных и массовых мероприятий мэром Сергеем Собяниным столичные театры и музеи начали сообщать об отмене спектаклей закрытии 23 и 24 марта. В частности, в выходные не будут работать Третьяковская галерея, Пушкинский и Исторический музеи, а также театр Вахтангова, театр Наций, «Современник», театр на Таганке, МХТ им. А. П. Чехова.
Вооруженное нападение произошло на «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек и более сотни были ранены. СК возбудил дело о теракте.
СОБР начал штурм. На месте теракта ищут преступников, продолжается эвакуация людей, сообщили в Росгвардии.
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