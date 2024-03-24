Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде
В Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков призвал тех, кто находится дома, не подходить к окнам, а тех, кто на улице, укрыться.
«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении мэрии Белгорода.
Это первый за сегодня сигнал ракетной опасности. Накануне тревога объявлялась дважды.
Днем 24 марта Гладков сообщил об обстреле села Мурома Шебекинского городского округа и об атаке беспилотника на село Цаповку Борисовского района. В Муроме пострадал мужчина, который в момент прилета снаряда был в саду. Он получил осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области и был доставлен в больницу. Также получила повреждения кровля хозпостройки.
В Цаповке в результате сброса взрывного устройства на автомобиль получил ранения водитель сельскохозяйственного предприятия, разгружавший в момент атаки машину. У него осколочные ранения верхней и нижней конечностей, его госпитализировали.
Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»
Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов