Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде

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В Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков призвал тех, кто находится дома, не подходить к окнам, а тех, кто на улице, укрыться.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении мэрии Белгорода.

Это первый за сегодня сигнал ракетной опасности. Накануне тревога объявлялась дважды.

Днем 24 марта Гладков сообщил об обстреле села Мурома Шебекинского городского округа и об атаке беспилотника на село Цаповку Борисовского района. В Муроме пострадал мужчина, который в момент прилета снаряда был в саду. Он получил осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области и был доставлен в больницу. Также получила повреждения кровля хозпостройки.

В Цаповке в результате сброса взрывного устройства на автомобиль получил ранения водитель сельскохозяйственного предприятия, разгружавший в момент атаки машину. У него осколочные ранения верхней и нижней конечностей, его госпитализировали.