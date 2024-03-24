Над Белгородской областью сбили 22 снаряда, запущенных из Vampire
Силы ПВО сбили над Белгородской областью 22 снаряда системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщило Минобороны.
Губернатор Вячеслав Гладков незадолго до этого объявл ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе.
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