Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района

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Система ПВО сработала в Белгородской области, сбито 22 воздушные цели на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадали четыре человека. «Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу № 2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в телеграм-канале.



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