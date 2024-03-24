Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района
Система ПВО сработала в Белгородской области, сбито 22 воздушные цели на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадали четыре человека. «Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу № 2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в телеграм-канале.
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