 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района

Губернатор Гладков: четыре человека пострадали при обстреле Белгорода
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Система ПВО сработала в Белгородской области, сбито 22 воздушные цели на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадали четыре человека. «Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу № 2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в телеграм-канале.

Материал дополняется

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
В Ереване возбудили дело о терроризме после нападения на здание полиции Политика, 20:20
Воронежский губернатор второй раз за день объявил опасность атаки дронов Политика, 20:07
Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района Политика, 20:05
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 19:55
Синоптик пообещал майскую погоду на следующих выходных в Москве Общество, 19:42
Спасатели разобрали свыше 400 куб. м обрушившихся конструкций в «Крокусе» Общество, 19:24
Стало известно, кто страховал «Крокус Сити Холл» Финансы, 19:15
В Венгрии на ралли автомобиль врезался в зрителей, убив четырех человек Спорт, 19:10
В МВД ответили на сообщения о недолжной реакции на теракт в «Крокусе» Общество, 19:05
Над Белгородской областью сбили 22 снаряда, запущенных из Vampire Политика, 18:50
Спецназ в Ереване обезвредил вооруженного мужчину в здании полиции Общество, 18:32
Как выглядит мемориал на месте теракта в «Крокус Сити Холле» Общество, 18:27
Телеведущий Виктор Гусев рассказал о спасении из «Крокус Сити Холла» Спорт, 18:08
Путин почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» Политика, 18:04