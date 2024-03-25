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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Кировский губернатор сообщил о погибших в «Крокусе» земляках

Губернатор Соколов: в «Крокус Сити Холле» погибла супружеская пара из Кирова
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: aleksandrsokolov43 / Telegram
Фото: aleksandrsokolov43 / Telegram

При теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибла супружеская пара из Кирова — Павел и Ирина Окишевы, сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

«Теракт унес жизни сотен людей. Среди них были и кировчане — Павел и Ирина Окишевы, которые отправились в Москву на концерт», — говорится в сообщении.

Жительница Кирова Кристина Кондакова рассказала «РИА Новости», что в городе Окишева была известным фотографом. Билеты на выступление группы «Пикник», которое должно было состояться в «Крокус Сити Холле», супругам подарили друзья.

Гибель фотографа прокомментировала команда кировской фотостудии «Проект 7», с которой сотрудничала Окишева. «Мы выражаем искренние соболезнования семье и друзьям талантливого кировского фотографа Ирины Окишевой. <...> Вся команда студии в ужасе от произошедшего», — говорится в сообщении, опубликованном на странице студии во «ВКонтакте».

Ирина и Павел Окишевы оказались в списке жертв теракта в «Крокус Сити Холле», который МЧС опубликовало 23 марта.

Гражданка Армении погибла в результате теракта в «Крокусе»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последней информации, погибли 137 человек, пострадали 182. Ответственность на себя взяло «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

По делу о теракте на следующий день, 23 марта, задержали 11 подозреваемых. Четверых участников нападения, которых поймали в Брянской области, суд арестовал до 22 мая.

Теги
Кировская область теракт Киров Крокус Сити Холл
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