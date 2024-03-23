МЧС обновило список с именами 29 погибших в «Крокус Сити Холле»
МЧС обновило список жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», теперь в нем 29 имен, было 13. Сейчас в списке 13 мужчин и 16 женщин (возраст не уточняется).
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что предварительно установлены личности 50 жертв. По данным СК, погибли 133 человека. Пострадавших — 140, из них 105 в больницах. Еще трое выписаны, остальным помогают амбулаторно. В московских городских больницах находятся 93 человека, уточнял депздрав столицы.
Как отмечал Воробьев, число погибших неокончательное, так как под завалами еще могут находиться тела. Он допустил, что поисковые работы завершатся в воскресенье.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл», перед концертом группы «Пикник», ворвались вооруженные боевики и открыли огонь. Произошло два взрыва, здание загорелось. МЧС сообщило вечером следующего дня, что открытое горение ликвидировано. Было разобрано и вывезено порядка 63 куб. м обрушившихся конструкций.
Задержаны 11 причастных к теракту, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Ответственность за него на себя взяла запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.
24 марта в России объявлен общенациональный траур.
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