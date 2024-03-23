 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

МЧС обновило список с именами 29 погибших в «Крокус Сити Холле»

МЧС обновило предварительный список жертв теракта в «Крокусе», в нем 29 имен
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Всего число жертв, по последним данным, — 133. Оно может вырасти, так как на месте сгоревшего концертного зала все еще идет разбор завалов. Пострадали 140 человек
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

МЧС обновило список жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», теперь в нем 29 имен, было 13. Сейчас в списке 13 мужчин и 16 женщин (возраст не уточняется).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что предварительно установлены личности 50 жертв. По данным СК, погибли 133 человека. Пострадавших — 140, из них 105 в больницах. Еще трое выписаны, остальным помогают амбулаторно. В московских городских больницах находятся 93 человека, уточнял депздрав столицы.

Как отмечал Воробьев, число погибших неокончательное, так как под завалами еще могут находиться тела. Он допустил, что поисковые работы завершатся в воскресенье.

Теракт со 133 погибшими в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл», перед концертом группы «Пикник», ворвались вооруженные боевики и открыли огонь. Произошло два взрыва, здание загорелось. МЧС сообщило вечером следующего дня, что открытое горение ликвидировано. Было разобрано и вывезено порядка 63 куб. м обрушившихся конструкций.

Задержаны 11 причастных к теракту, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Ответственность за него на себя взяла запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.

24 марта в России объявлен общенациональный траур.

Читайте на РБК Pro
Битва визионеров: как испортились отношения Илона Маска и Сэма Альтмана
Компании столкнулись с парадоксальными проверками ФТС. Что происходит
Умер Франс де Вааль. О чем он успел предупредить человечество
Трудности перевода: как теперь рассчитываться с китайскими партнерами

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Опубликован список погибших в теракте

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Крокус Сити Холл» погибшие МЧС теракт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Четырех подозреваемых в атаке на «Крокус» доставили в СК в Москву Общество, 21:36
Гостья «Крокуса» рассказала об эвакуации с ребенком-колясочником Общество, 21:18
МЧС обновило список с именами 29 погибших в «Крокус Сити Холле» Общество, 21:09
Борисов сравнил неполадку у «Союза» с закипевшим двигателем автомобиля Технологии и медиа, 21:03
Посетителям концерта в «Крокусе» дадут забрать машины и вещи 24 марта Общество, 20:54
Два волонтера «ЛизаАлерт» погибли при теракте в «Крокусе» Общество, 20:46
Клишас ответил на идею ввести смертную казнь после теракта в «Крокусе» Политика, 20:38
Путин обсудил теракт в «Крокусе» с Асадом и Эрдоганом Политика, 20:35
Путин подписал закон о механизме освобождения контрактников от наказания Политика, 20:32
Генпрокуратура проверила данные о разрешении у «Крокус Экспо» Общество, 20:21
Какие спортивные соревнования отменили из-за теракта в «Крокусе» Спорт, 20:06
В Подмосковье 3 тыс. человек сдали кровь для пострадавших в «Крокусе» Общество, 20:03
Минздрав Подмосковья сообщил о 140 пострадавших при теракте в «Крокусе» Общество, 19:49
В Истре предупредили о рассылке сообщений «террористического характера» Общество, 19:37