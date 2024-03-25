Гражданка Армении погибла в результате теракта в «Крокусе»

В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве погиб гражданин Армении, сообщил МИД республики в телеграм-канале.

«Сообщаем, что по официальному подтверждению, среди погибших в результате произошедшего в Москве 22 марта теракта есть один гражданин [Армении]», — сказано в заявлении.

Пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян уточнила, что речь идет о Лилит Исраелян, передает ТАСС. Женщина есть в списке опознанных погибших, который накануне опубликовало МЧС.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта. Около 20:00 мск четверо вооруженных мужчин в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». Погибли по меньшей мере 137 человек, еще 180 человек пострадали. Среди жертв есть гражданка Белоруссии, также пострадал ее соотечественник, который работал охранником в «Крокус Сити Холле». Его госпитализировали с пулевым ранением. По данным посольства страны в Москве, мужчина подключен к аппарату ИВЛ, он находится в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме (ст. 205 УК) после нападения. Соответствующая статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Всего по делу задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных участников нападения. Трое из них уже арестованы, двое признали вину.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ИГИЛ, писал Reuters со ссылкой на сообщение связанного с ней агентства Amaq. Неназванные официальные лица США заявили New York Times и Reuters, что за атакой мог стоять филиал террористической группировки — «Исламское государство в Афганистане» (также известной как «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х, признана террористической и запрещена в России).