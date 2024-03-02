Минобороны рассказало о дежурстве истребителей Су-35С на авдеевском направлении

Минобороны рассказало о боевом дежурстве Су-35С на авдеевском направлении

Минобороны показало кадры работы многоцелевых истребителей Воздушно-космических сил (ВКС) России на авдеевском направлении, видео опубликовано на сайте ведомства.

«Целью боевого дежурства в воздухе является патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны отметили, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время при любых погодных условиях с разными типами авиационного вооружения.