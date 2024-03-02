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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны рассказало о боевом дежурстве Су-35С на авдеевском направлении

Минобороны рассказало о дежурстве истребителей Су-35С на авдеевском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры работы многоцелевых истребителей Воздушно-космических сил (ВКС) России на авдеевском направлении, видео опубликовано на сайте ведомства.

«Целью боевого дежурства в воздухе является патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

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В Минобороны отметили, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время при любых погодных условиях с разными типами авиационного вооружения.

Су-35 — многофункциональный российский истребитель поколения «4++». Самолет серийно выпускается на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А.Гагарина с 2011 года.

Истребитель принят на вооружение в 2017 году. Он способен развивать скорость до 2500 км/ч. Имеет на вооружении авиационную пушку ГШ-30-1 и 12 узлов подвески дополнительного вооружения. Су-35С — название истребителей серийного производства.

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Теги
Су-35С истребители Минобороны Авдеевка Военная операция на Украине
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