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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с учебными стрельбами
Сюжет
Военная операция на Украине
Севастополь
Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Военные проводят учебные стрельбы в Казачьей бухте, именно поэтому в Севастополе слышны громкие звуки, написал в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Тренировка будет идти весь день и в зависимости от направления ветра звук может быть слышен в разных районах, предупредил он.

Казачья бухта находится в 15 км от центра Севастополя возле мыса Херсонес.

Развожаев заявил о прямых попаданиях по трем жилым домам в Севастополе
Политика
Михаила Развожаев (в центре)

Также, по словам Развожаева, примерно до 11:00 в районе Северного и Южного молов будут идти учения по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), в том числе с применением ручных гранатометов и других видов стрелкового оружия. В городе все спокойно, уточнил он.

Поздно вечером 23 марта Севастополь подвергся массированной ракетной атаке. В результате попадания осколка ракеты в торец дома на улице Ялтинской погиб 65-летний мужчина, осколочные ранения получили как минимум пять человек, в том числе ребенок. Развожаев заявил о прямых попаданиях по трем жилым домам, повреждения получила транспортная инфраструктура.

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Теги
Севастополь Михаил Развожаев учения
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