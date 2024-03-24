В Севастополе после ночной атаки повреждена транспортная инфраструктура

В Севастополе в результате ночной ракетной атаки повреждены пять катеров, машина социального такси, 16 автобусов и один троллейбус, сообщил губернатор. По его словам, погиб один человек, еще как минимум пятеро получили ранения

Михаил Развожаев (Фото: razvozhaev / Telegram)

В Севастополе в результате ночной ракетной атаки повреждена транспортная инфраструктура, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, у пяти катеров и машины социального такси выбиты стекла, повреждены три пассажирских автобуса, 13 школьных автобусов и один троллейбус.

«Благодаря тому, что недавно нам поступили новые автобусы, у нас есть резерв пассажирского транспорта, поэтому повреждения на перевозки не повлияли, для пассажиров никаких изменений нет», — написал он в телеграм-канале.

Развожаев также сообщил, что управляющие компании, оперативные службы и работники муниципалитетов утром начали подомовой обход для оценки ущерба.

В ночь на 24 марта губернатор Севастополя заявил о работе системы ПВО. По состоянию на 00:00 мск 24 марта, по словам Развожаева, было сбито более десяти ракет. Он также объяснял дым в Севастопольской и Южной бухтах использованием табельных средств маскировки, на Крымском мосту перекрывали движение. Развожаев назвал эту ракетную атаку самой массированной за последнее время.

В результате попадания осколка ракеты в торец дома на улице Ялтинской погиб 65-летний мужчина, осколочные ранения получили как минимум пять человек, в том числе ребенок, сообщал он. Обломки снарядов повредили несколько домов, офисное здание, а также упали на проезжую часть и около улицы Индустриальной, что привело к возгоранию автомобиля и травы.