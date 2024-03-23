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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о массированной ракетной атаке на Севастополь

Губернатор Развожаев: массированная атака на Севастополь, осколки попали в дома
Сюжет
Военная операция на Украине
Женщина и ребенок получили осколочные ранение, несколько домов повреждены в результате ракетной атаки на Севастополь, написал губернатор. Сбиты более десяти ракет. Расчеты ПВО сработали и в Белгороде
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Севастополь находится под массированной атакой, военнослужащие ее отражают, больше десяти ракет уже сбиты, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что атака продолжается.

  • В районе улицы Руднева ракета попала в офисное строение, уровень повреждений еще уточняется;
  • В районе улицы Батумской осколки повредили газовую трубу пятиэтажного дома, женщина ранена осколком в руку;
  • На улице Гранатной осколок попал в дом, повреждена газовая труба;
  • На улице Юхарина Балка обломки ракеты упали на проезжую часть.
  • В районе Качинского шоссе осколок попал в дом.

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Осколочное ранение получил один ребенок в районе улицы Щербака, обломки также рухнули близ Индустриальной, загорелись автомобиль и трава на участке, сообщил губернатор ранее. Он призвал севастопольцев не покидать укрытия и сохранять спокойствие.

Вечером 23 марта воздушную тревогу включили и в Белгороде, средства ПВО там сбили десять воздушных целей. Два человека пострадали: девушку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями волосистой части головы, а юноша госпитализирован с осколочными ранениями правого плеча и закрытой черепно-мозговой травмой.

По данным Минобороны, расчеты ПВО сбили над Белгородской областью 19 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».

Губернатор сообщил о массированной ракетной атаке на Севастополь
Губернатор сообщил о массированной ракетной атаке на Севастополь

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Севастополь Михаил Развожаев ракеты
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