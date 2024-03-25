Минобороны сообщило об улучшении позиций на южнодонецком направлении

Российские войска за последние сутки улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, а также отразили контратаки 72-й механизированной бригады и 1-й президентской бригады, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев

Кроме этого, ВС России пресекли попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах Червоного, Макаровки, Владимировки и Старомайорского.

«Поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 31-й бригады национальной гвардии Украины, 128-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного и Макаровки», — добавил Гордеев.

О сложной ситуации на фронте для ВСУ с февраля говорят как Владимир Зеленский, так и новый главком Александр Сырский. Первый связывал это с отсутствием западной помощи, а последний — с ошибками и некомпетентностью командиров. «В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», — отмечал главком.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что украинские власти опасаются, что к лету 2024 года продвижение российских войск может ускориться. По данным агентства, оценка ситуации на поле боя «становится все более мрачной» на фоне отсутствия в конгрессе США решения о дополнительной помощи Киеву и попыток ВСУ экономить снаряды. Москва осуждает любую помощь Украине.