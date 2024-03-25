В Минстрое предложили ввести нормы затрат на обслуживание лифтов в домах

Российский Минстрой изучает возможность введения минимальной стоимости договоров на обслуживание и текущий ремонт лифтов в жилых домах, сообщил «Коммерсанту» генеральный директор Российского лифтового объединения Петр Харламов.

Предложение выдвинули на заседании рабочей группы в Минстрое 20 марта, сказал собеседник газеты. В частности, обсуждалась возможность ввести нормы затрат и цен по договорам техобслуживания и текущего ремонта лифтов, а также единые стандарты технических заданий на выполнение таких работ на общегосударственном уровне. Кто именно выступил с инициативой, Харламов не уточнил.

С его слов, сейчас инициатива проходит регламентные процедуры в Минстрое и Минпромторге. В Минстрое сообщили изданию, что доработали «дорожную карту» развития лифтовой отрасли совместно со вторым министерством.

Как пояснил Харламов, сейчас минимальная планка стоимости обслуживания лифтов в России не установлена. По этой причине компании, которые управляют многоэтажками коммерческими объектами подписывают договоры с подрядчиками, предлагающими минимальную цену, стремясь сэкономить, сказал он.

Низкая стоимость делает качественное и своевременное обслуживание лифтов «проблематичным», считает собеседник издания.

Как пишет газета со ссылкой на данные Национального лифтового союза, в 2018–2022 годах при авариях в лифтах по всей России пострадали более 129 человек.

По оценке Ростехнадзора, к марту 2023 года у каждого пятого лифта в России истек срок эксплуатации. В августе 2022-го «Коммерсантъ»писал со ссылкой на ассоциацию производителей лифтов «Российское лифтовое объединение» (РЛО), что количество аукционов по их замене в рамках программ капремонта упало втрое по сравнению с 2021-м годом. По сравнению с 2020-м на тот момент эта цифра снизилась вдвое, отмечало издание.