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В башне «Федерация» в Москва-Сити сломались все лифты

В башне «Федерация» в Москва-Сити сломались все лифты

В башне «Федерация» в Москва-Сити сломались все лифты
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В башне «Федерация» в Москва-Сити сломались все лифты. В связи с этим на первых этажах комплекса столпились люди.

MSK1.RU со ссылкой на очевидца пишет, что проблема возникла из-за пожарной сигнализации, которую случайно запустили рабочие. После этого все лифты заблокировало.

«112» сообщил, что в лифтах, которых остановили, находились люди. Позднее телеграм-канал написал, что лифты починили.

РБК направил запрос в ООО УК «Федерейшн Груп».

«Федерация» — комплекс из двух башен разной высоты. В башне «Восток» 95 этажей, в башне «Запад» — 62. В какой из них произошел инцидент, не уточняется.

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