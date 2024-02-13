В башне «Федерация» в Москва-Сити сломались все лифты
В башне «Федерация» в Москва-Сити сломались все лифты. В связи с этим на первых этажах комплекса столпились люди.
MSK1.RU со ссылкой на очевидца пишет, что проблема возникла из-за пожарной сигнализации, которую случайно запустили рабочие. После этого все лифты заблокировало.
«112» сообщил, что в лифтах, которых остановили, находились люди. Позднее телеграм-канал написал, что лифты починили.
РБК направил запрос в ООО УК «Федерейшн Груп».
«Федерация» — комплекс из двух башен разной высоты. В башне «Восток» 95 этажей, в башне «Запад» — 62. В какой из них произошел инцидент, не уточняется.
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