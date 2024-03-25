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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Kan узнал о согласии Израиля выдать 700 заключенных в обмен на заложников

Kan: Израиль согласился отдать ХАМАС 700 заключенных в обмен на 40 заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израиль предварительно согласился передать 700 заключенных в обмен на освобождение 40 заложников, удерживаемых палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщил телеканал Kan со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Соответствующее предложение исходило от директора ЦРУ Уильяма Бернса, он выдвинул его по итогам переговоров в Катаре, передает CNN со ссылкой на дипломатический источник. 100 заключенных, которых потенциально могут освободить из израильских тюрем, отбывают пожизненное наказание за убийство израильтян, утверждает канал.

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О согласии Израиля на такие условия также пишет Walla со ссылкой на двух высокопоставленных израильских чиновников. По словам одного из собеседников портала, аналогичное предложение три недели назад сделал израильской стороне Катар, который играет роль посредника, однако тогда Израиль категорически его отверг.

Бернс посещал Катар в минувшие выходные, уточняет Walla. Канцелярия израильского правительства подтверждала предстоящую встречу по вопросу возврата заложников.

В конце февраля в Париже прошли очередные раунды переговоров между представителями израильской армии и ХАМАС. Как утверждал телеканал Al Hadath, стороны обсуждали освобождение 40 заложников в обмен на 200–300 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. По информации Walla и Kan, речь шла о 400 заключенных.

Переговоры, направленные на обеспечение прекращения огня, должны были возобновиться 17 марта в Катаре, писал Bloomberg со ссылкой на египетских чиновников.

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По данным источников агентства, ХАМАС представил посредникам новый трехэтапный план. Первый этап предусматривает шестинедельное прекращение огня, в результате которого будут освобождены 35 заложников — женщин, больных и пожилых людей в обмен на 350 палестинских пленных, удерживаемых Израилем. ХАМАС также освободит как минимум пять женщин-солдат в обмен на 50 заключенных за каждую, писало агентство.

На втором этапе стороны должны были объявить постоянное прекращение огня, а ХАМАС — освободить оставшихся израильских солдат в обмен на новых пленных. На третьем этапе планировалась передача движением тел погибших израильтян в обмен на снятие блокады Газы.

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Теги
Израиль заложники США соглашение ХАМАС
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