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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Bloomberg узнал содержание плана ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа

Bloomberg: переговоры о прекращении огня в Газе возобновятся в Катаре 17 марта
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Переговоры о прекращении огня в Газа, которые были прекращены в начале марта, возобновятся завтра, узнал Bloomberg. По данным агентства, ХАМАС уже предоставил посредникам свой мирный план, однако Нетаньяху счел его «нереальным»
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Переговоры, направленные на обеспечение прекращения огня в секторе Газа, возобновятся в Катаре 17 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди египетских чиновников.

По данным агентства, впервые за долгое время к переговорам присоединятся официальные представители враждующих сторон — Израиля и ХАМАС. Bloomberg напоминает, что международные посредники рассчитывали на заключение перемирия до начала Рамадана, однако, а начале марта переговоры, проходившие в Каире, зашли в тупик.

Решение о возобновлении диалога было принято на этой неделе: «обе стороны предприняли шаги, направленные на возобновление переговоров», рассказали источники. По их данным, ХАМАС предоставил посредникам новый план, который должен положить конец боевым действиям в секторе Газа. План имеет три основных этапа:

  • Первым этапом станет шестинедельное прекращение огня, в результате которого будут освобождены 35 заложников — женщин, больных и пожилых людей, — удерживаемых боевиками, в обмен на 350 палестинских пленных, удерживаемых Израилем. ХАМАС также освободит как минимум пять женщин-солдат в обмен на 50 заключенных, в том числе некоторых, отбывающих длительные сроки по обвинению в терроризме, за каждого солдата. Кроме этого, израильские военные должны позволить перемещенным палестинцам вернуться в северную часть сектора Газа и обеспечить свободный поток помощи в этот район;
  • На втором этапе обе стороны объявят постоянное прекращение огня, а ХАМАС освободит оставшихся израильских солдат, находящихся в заложниках, в обмен на новых пленных;
  • На третьем этапе ХАМАС передаст тела погибших израильтян в обмен на снятие блокады Газы, что позволит начать восстановление региона.

По данным Bloomberg, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал этот план «нереальным». Однако он согласился отправить израильских переговорщиков в Катар для дальнейшей дискуссии. Ожидается, что переговоры возобновятся в воскресенье днем, хотя есть вероятность, что они могут быть перенесены еще на сутки, уточнили источники агентства.

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Накануне, 15 марта, в канцелярии Нетаньяху сообщили, что тот одобрил план нападения на Рафах — самый южный город в секторе Газа, где укрываются около 1,4 млн палестинских беженцев (более половины населения эксклава). Как отмечает The Guardian, решение премьер-министра может быть направлено на оказание давления на ХАМАС в ходе переговорного процесса.

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Во время временного перемирия, которое действовало в Газе с утра 24 ноября по утро 1 декабря, стороны обменяли более 100 израильских заложников примерно на 200 палестинских заключенных. По данным Израиля, у боевиков может все еще оставаться более 100 заложников.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после нападения боевиков ХАМАС на израильские кибуцы 7 октября пообещал полностью уничтожить радикальное движение. В недавнем интервью Politico он заявил, что рассчитывает завершить военную операцию в секторе Газа менее чем за два месяца. По его словам, боевые действия займут четыре-шесть недель.

Bloomberg узнал содержание плана ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа
Bloomberg узнал содержание плана ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль ХАМАС прекращение огня мирные переговоры Катар сектор Газа
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