Воронежский губернатор второй раз за день объявил опасность атаки дронов
В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. Аналогичный сигнал в регионе запускали утром.
Он подчеркнул, что силы ПВО — наготове.
«Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал жителям глава региона.
За 10 минут до публикации Гесева такой же сигнал запустили в Курской области — регионы граничат.
Российские регионы регулярно попадают под атаки беспилотников. Накануне, 23 марта, Минобороны отчиталось о 12 сбитых дронах. По пять беспилотников сбили над Брянской и Белгородской областями, еще по одному — над Саратовской и Воронежской, уточнило ведомство.
Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»
Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов