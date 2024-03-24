Воронежский губернатор второй раз за день объявил опасность атаки дронов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. Аналогичный сигнал в регионе запускали утром.

Он подчеркнул, что силы ПВО — наготове.

«Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал жителям глава региона.

За 10 минут до публикации Гесева такой же сигнал запустили в Курской области — регионы граничат.

Российские регионы регулярно попадают под атаки беспилотников. Накануне, 23 марта, Минобороны отчиталось о 12 сбитых дронах. По пять беспилотников сбили над Брянской и Белгородской областями, еще по одному — над Саратовской и Воронежской, уточнило ведомство.