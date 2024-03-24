 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Воронежский губернатор второй раз за день объявил опасность атаки дронов

Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. Аналогичный сигнал в регионе запускали утром.

Он подчеркнул, что силы ПВО — наготове.

«Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал жителям глава региона.

За 10 минут до публикации Гесева такой же сигнал запустили в Курской области — регионы граничат.

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Российские регионы регулярно попадают под атаки беспилотников. Накануне, 23 марта, Минобороны отчиталось о 12 сбитых дронах. По пять беспилотников сбили над Брянской и Белгородской областями, еще по одному — над Саратовской и Воронежской, уточнило ведомство.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Теги
Воронежская область Александр Гусев дроны
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
В Ереване возбудили дело о терроризме после нападения на здание полиции Политика, 20:20
Воронежский губернатор второй раз за день объявил опасность атаки дронов Политика, 20:07
Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района Политика, 20:05
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 19:55
Синоптик пообещал майскую погоду на следующих выходных в Москве Общество, 19:42
Спасатели разобрали свыше 400 куб. м обрушившихся конструкций в «Крокусе» Общество, 19:24
Стало известно, кто страховал «Крокус Сити Холл» Финансы, 19:15
В Венгрии на ралли автомобиль врезался в зрителей, убив четырех человек Спорт, 19:10
В МВД ответили на сообщения о недолжной реакции на теракт в «Крокусе» Общество, 19:05
Над Белгородской областью сбили 22 снаряда, запущенных из Vampire Политика, 18:50
Спецназ в Ереване обезвредил вооруженного мужчину в здании полиции Общество, 18:32
Как выглядит мемориал на месте теракта в «Крокус Сити Холле» Общество, 18:27
Телеведущий Виктор Гусев рассказал о спасении из «Крокус Сити Холла» Спорт, 18:08
Путин почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» Политика, 18:04