В Москве начали опознание жертв теракта в «Крокусе»
В Москве началась процедура опознания погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил столичный департамент здравоохранения.
Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы круглосуточно. На месте также работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. Родственникам помогают оформить документы, в бюро работает служба психологической поддержки.
Бюро судебно-медицинской экспертизы расположено по адресу: Тарный проезд, дом 3.
«Учитывая сложность проведения процедуры, в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель», — подчеркнули в пресс-службе.
Накануне, 23 марта, МЧС опубликовало предварительный список погибших при теракте, в нем 29 человек. Часть имен совпадает со списком подмосковного Минздрава (в нем 41 человек). Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил об опознании 50 погибших.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные автоматами боевики, они начали стрелять по находившимся в торговом центре людям, а после подожгли помещения. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, более 150 пострадали. Спасатели продолжают поисковые работы.
Задержано 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. На опубликованных RT кадрах допроса один из подозреваемых утверждает, что за нападение ему пообещали 500 тыс. руб., он готовился к теракту, слушая «проповедника» в Telegram.
24 марта по всей России объявлен траур, отменены культурные и спортивные мероприятия. Посольства нескольких стран в Москве приспустили флаги.
Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»
Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов