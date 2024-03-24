В Москве начали процедуру опознания тел погибших при теракте в «Крокусе»

В Москве начали опознание жертв теракта в «Крокусе»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Москве началась процедура опознания погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил столичный департамент здравоохранения.

Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы круглосуточно. На месте также работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. Родственникам помогают оформить документы, в бюро работает служба психологической поддержки.

Бюро судебно-медицинской экспертизы расположено по адресу: Тарный проезд, дом 3.

«Учитывая сложность проведения процедуры, в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель», — подчеркнули в пресс-службе.

Накануне, 23 марта, МЧС опубликовало предварительный список погибших при теракте, в нем 29 человек. Часть имен совпадает со списком подмосковного Минздрава (в нем 41 человек). Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил об опознании 50 погибших.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные автоматами боевики, они начали стрелять по находившимся в торговом центре людям, а после подожгли помещения. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, более 150 пострадали. Спасатели продолжают поисковые работы.

Задержано 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. На опубликованных RT кадрах допроса один из подозреваемых утверждает, что за нападение ему пообещали 500 тыс. руб., он готовился к теракту, слушая «проповедника» в Telegram.

24 марта по всей России объявлен траур, отменены культурные и спортивные мероприятия. Посольства нескольких стран в Москве приспустили флаги.