ВСУ сбросили дрон на машину в белгородской Цаповке

Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины сбросили дрон со взрывчаткой в селе Цаповка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Взрывное устройство упало на автомобиль, пострадал мужчина, который разгружал машину в момент атаки. У него осколочные ранения руки и ноги, пострадавшего доставили в больницу, сообщил глава региона.

С начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

В частности, 23 марта дрон ударил по Оскольскому электрометаллургическому комбинату, позднее над регионом сбили 11 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Кроме того, Гладков рассказал о погибшем и пятерых пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.