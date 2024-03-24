ВСУ сбросили дрон на машину в белгородской Цаповке
Вооруженные силы Украины сбросили дрон со взрывчаткой в селе Цаповка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Взрывное устройство упало на автомобиль, пострадал мужчина, который разгружал машину в момент атаки. У него осколочные ранения руки и ноги, пострадавшего доставили в больницу, сообщил глава региона.
С начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.
В частности, 23 марта дрон ударил по Оскольскому электрометаллургическому комбинату, позднее над регионом сбили 11 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Кроме того, Гладков рассказал о погибшем и пятерых пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.
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