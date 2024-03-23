Над Белгородской областью сбили 11 снарядов Vampire
Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 11 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Снаряды сбили около 07:00. Подробностей Минобороны не привело.
Ранее ведомство отчиталось, что ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами. По пять дронов сбили над Брянской и Белгородской областями, еще по одному — над Саратовской и Воронежской.
Саратовский губернатор Дмитрий Азаров собщил об атаке БПЛА на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где начался пожар. По его словам, попытку нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ удалось отбить.
В Брянской области было предпринято три попытки атак дронов за ночь, пострадавших нет, рассказал глава региона Александр Богомаз. В Воронеже сбили дрон самолетного типа, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
В Белгородской области, по словам губернатор Вячеслава Гладкова, дрон атаковал одно из предприятий Старооскольского городского округа. Никто не пострадал. Беспилотники также атаковали Чернянский район области. Один человек погиб, двое пострадали. Белгород попал под обстрел. В городе повреждены частные и многоквартирные дома, есть пострадавшие.
Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
«Трагедия для меня и семьи». Эмин Агаларов – о теракте в «Крокусе»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Кадры с тушением пожара в «Крокусе»
Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»